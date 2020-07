Het coronavirus heeft een tweede slachtoffer gemaakt in de Genkse spelersgroep. Na Paul Onuachu testte nu ook Maarten Vandevoordt positief. “Geen idee waar ik het gehaald heb”, reageert de doelman verrast.

De 18-jarige doelman verliet intussen Grand Hotel Ter Duin in het Zeelandse Burgh-Haamstede, waar Genk op stage is, en moet thuis een week in quarantaine. De positieve test van Vandevoordt brengt het ...