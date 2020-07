Staking in gevangenis van Brugge begonnen: “Gebrek aan respect van directie”

Brugge - In de gevangenis van Brugge is om 22 uur donderdagavond een staking ingegaan. Aanleiding is “het gebrek aan respect van de directie”, zegt de ACOD. De socialistische overheidsbond verwijst naar problemen als personeelstekort, overbevolking en tuchteloosheid bij de gedetineerden. De actie zou 24 uur duren.

Volgens ACOD is de directie enkel bereid om te overleggen als dat afgedwongen wordt, bijvoorbeeld via een stakingsaanzegging. Het gevangeniswezen reageerde daarop eerder al dat er wel degelijk sociaal overleg is geweest tussen de gevangenisdirectie in Brugge en de vakbonden. Maar het zou niet gelukt zijn om over alles een compromis te bereiken.