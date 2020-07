Heerenveen lonkt naar Belgische doelman Mile Svilar

Mile Svilar (20) moet meer spelen van Benfica. Bij de Portugezen is de Belg nu derde keeper en speelt hij vaak met de B-ploeg op het tweede niveau. Benfica wil zijn huidig contract tot 2022 verlengen en hem dan uitlenen in een sterkere competitie.

Er is interesse uit Portugal, België en Nederland. Heerenveen wordt het hardst genoemd. De Friese clubs zag met Hahn, Bednarek en Doornbush drie doelmannen vertrekken en zoekt twee nieuwe keepers. De eerste wordt Erwin Mulder (31) van Swansea, maar Svilar kan het jonge aanstormende talent worden.

Een Belgische club ligt moeilijker omdat hij hier zijn reputatie en naam wat tegen heeft. Velen vonden dat hij in 2017 te zelfzeker bij Anderlecht vertrok.

Benfica plaatste hem alvast in de etalage, want vorig weekend mocht Svilar voor het eerst in 990 dagen nog eens meedoen met de A-ploeg. Tegen het Portugese Aves hield hij de nul in een inzetloze match: 0-4.