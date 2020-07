Cercle Brugge gaat vol voor Anderlecht-keeper Thomas Didillon

Cercle Brugge zoekt nog een eerste keeper en heeft zijn zinnen gezet op Thomas Didillon (24). De Vereniging wil de Fransman huren van Anderlecht en zijn hele salaris overnemen.

Dat klinkt RSCA als muziek in de oren. Didillon is er slechts derde keeper na Van Crombrugge en Wellenreuther. Hoewel hij geen absolute grootverdiener is, weegt zijn loon toch te zwaar op het budget.

Didillon zelf hoopte lange tijd dat Genk hem zou overkopen na zijn uitleenbeurt van vorig seizoen. Tevergeefs. De doelman heeft ambitie, maar toch staat hij nu niet afkerig tegenover Cercle. Hij weet dat hij zich bij groen-zwart in de gratie kan spelen van moederclub Monaco en zo verlost kan raken van zijn contract tot 2022 bij Anderlecht.

Bij Cercle zou een nieuwe eerste keeper meer dan welkom zijn. De Bruggelingen hebben momenteel alleen de Braziliaan Warleson, Miguel Van Damme, die herstelt van leukemie, en de overbodige Goblet als keepers.