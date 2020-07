Coronamaatregelen worden verscherpt in Plopsa-parken

De negatieve evolutie van de coronacijfers laat zich ook voelen bij Plopsa. In alle parken worden vanaf zaterdag verscherpte maatregelen ingevoerd. Zo worden mondmaskers op meer plaatsen verplicht, en is ook registratie voortaan verplicht.

De Plopsa-parken zijn sinds 1 juli weer open. Sindsdien golden al maatregelen: zo is de capaciteit maar 30 tot 40 procent van wat ze in normale omstandigheden is en zijn er wegmarkeringen die ertoe moeten leiden dat de social distancing-regels nageleefd worden. Er zijn ook ontsmettingsteams actief en op allerlei plaatsen wordt aangemaand tot het ontsmetten en wassen van de handen.

Mondmaskers

Door de negatieve evolutie van de cijfers de voorbije weken schakelt Plopsa een versnelling hoger. Mondmaskers spelen daar een belangrijke rol in. Het dragen ervan is nu al verplicht in bepaalde wachtrijen, attracties en winkels, maar dat wordt uitgebreid vanaf zaterdag. Ook in de aankomstzone, alle wachtrijen, toiletten, indoorzones en indoorattracties moeten mondmaskers gedragen worden.

“Voor de restaurants volgen we uiteraard de voorschriften van de overheid”, zegt Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof. “Mensen zullen zich in het restaurant dus alleen kunnen verplaatsen met een mondmasker, aan tafel is het niet verplicht.” De bezoekers aan die restaurants zullen zich moeten registreren.

Registreren

Contact tracing wordt ook in de Plopsa-parken belangrijk. Daarom moeten vanaf zaterdag alle bezoekers zich registreren. “In Holiday Park, ons park in Duitsland was dit een vereiste van de overheid”, zegt Van den Kerkhof. “We zien daar dat de bezoekers er weinig moeite mee hebben om hun gegevens bij elke ticketaankoop achter te laten. Elk ticket is gelinkt aan een naam en telefoonnummer. Dat maakt bij een eventuele uitbraak de contact tracing veel makkelijker.”

Concreet moet iedereen die een ticket koopt een naam opgeven. Plopsa laat donderdag weten meer stewards in te zetten en de maatregelen nog meer te communiceren.