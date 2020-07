Officiële trailer van FIFA 21 is er, met sterren van nieuwe generatie (maar zonder Belgen)

Gameproducent EA Sports heeft donderdag de officiële trailer van FIFA 21 losgelaten op het grote publiek. Opvallend is dat het voluit de kaart trekt van een nieuwe generatie supersterren. En daar horen blijkbaar deze keer geen belgen bij.

Nadat eerder al bekend raakte dat Kyllian Mbappé (21) op de cover zou staan, vertolken ook Joao Felix (20), Erling Haaland (20) en Trent Alexander-Arnold (21) prominente rollen in het filmpje.

Alle vier zullen ze ook te zien zijn in de keuzemenu’s van het videospel, dat op 9 oktober 2020 op de markt zal komen voor PlayStation 4, Xbox One en PC. De releasedata voor PlayStation 5 en de Xbox Series X zullen later pas bekendgemaakt worden.