Zus zag geweld van Johnny Depp tegen Amber Heard: “Ik heb haar gesmeekt om niet met hem te trouwen”

Op het veelbesproken proces van Hollywoodacteur Johnny Depp tegen de Britse krant The sun is donderdag de zus van Amber Heard, de ex-vrouw van de acteur, aan het woord gekomen. Zij vertelde hoe ze zag hoe Depp haar zus sloeg. “Ik werd misselijk toen ik hoorde dat ze gingen trouwen”, zei ze.

De getuigenis van Whitney Henriquez liet geen twijfel bestaan over wat de oudere zus van Amber Heard van Johnny Depp vindt. “Toen ik hem de eerste keer ontmoette, leek hij heel lief”, zei Henriquez. “We werden close en waren als broer en zus voor elkaar. Maar ik zag van in het begin dat zijn relatie met mijn zus tumultueus was. Hij kon haar uitschelden en zeggen dat hij van haar hield in dezelfde zin, met evenveel passie. Ik herinner me dat hij vaak zei dat ze een lelijke dikke hoer was, maar dat hij van haar hield.”

Fysiek geweld was er wel degelijk, zei Henriquez. Dat zag ze al van in het begin. “Ik zag al snel blauwe plekken, snijwonden en brandwonden op haar armen.” Eén keer, in maart 2015, heeft ze Depp haar zus zien aanvallen in het penthouse van de acteur in Los Angeles. “Hij stak zijn arm uit om me opzij te duwen zodat hij haar kon slaan. Maar in de plaats sloeg hij mij. Amber sloeg hem meteen, waarna het uit de hand liep. Hij greep haar met één hand bij het haar en sloeg haar met zijn ander hand heel hard in het gezicht. Meerdere keren.”

Ze getuigde in de rechtbank in Londen dat ze zich nog goed herinnert hoe ze zich voelde toen haar zus aankondigde dat ze ging trouwen met Depp. “Ik werd misselijk”, zei Henriquez. “Ik heb haar gesmeekt om het niet te doen. Hem een ring rond je vinger laten doen gaat er niet voor zorgen dat hij je niet meer slaat, zei ik haar.”

Het huwelijk tussen Depp en Heard duurde uiteindelijk twee jaar, van 2015 tot 2017. Heard is de kroongetuige van The sun op het proces dat Johnny Depp tegen hen heeft aangespannen.