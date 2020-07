RC Genk-doelman Maarten Vandevoordt begint aan een week quarantaine na zijn coronabesmetting. Hij kan dus te rade gaan bij teammaat Paul Onuachu, die twee weken geleden hetzelfde meemaakte. “Ik was in shock”, aldus de 26-jarige Nigeriaan.

Ergens is Onuachu een beetje opgelucht. Oef, corona kan ook anderen overkomen. Maar blij is de Genkse spits natuurlijk niet met de lotgevallen van Genk-doelman Maarten Vandevoordt. “Het is niet fijn voor ...