Met 400 ‘fans’ richting promotie? OHL hoopt tegen Beerschot eerste officiële match met publiek te organiseren

OH Leuven wil naar 1A en vierhonderd fans moeten hen daarbij helpen. De club hoopt groen licht te krijgen om tegen Beerschot de eerste officiële wedstrijd met (een beperkt) publiek te organiseren.

Het nieuwe voetbalseizoen komt eraan, maar de stijging in het aantal coronabesmettingen gooit roet in het eten. Op de allereerste officiële wedstrijd heeft het geen impact. Op 1 augustus spelen Club Brugge en Antwerp de bekerfinale, maar Philippe Close – burgemeester van Brussel – besliste lang geleden al dat die achter gesloten deuren moet worden gespeeld. De discussie draait nu rond de return van de promotiefinale tussen OH Leuven en Beerschot. Voor die match – op 2 augustus aan Den Dreef – is er wel nog een kans op publiek.

OHL wil absoluut volk over de vloer krijgen om de kans op 1A te vergroten, temeer omdat het 1-0 in het krijt staat na de heenmatch. Het had daarom verschillende plannen uitgewerkt, onder meer één waarbij in vier tribunes telkens vierhonderd fans zouden worden toegelaten. Maar na de vergadering van de Nationale Veiligheidsraad bleek dat er nog maar twee realistische opties overschieten: ofwel vierhonderd fans – toegelaten in de huidige fase 4 van de coronamaatregelen – ofwel helemaal géén fans.

Test voor het voetbal

Gisteravond pleegde OHL overleg met de stad Leuven en de plaatselijke politie over die eerste optie, een wedstrijd met vierhonderd man. Supporters van Beerschot hoeven alvast niet te hopen, zij zijn sowieso niet welkom. Van die vierhonderd toeschouwers worden overigens ook eerst de clubbesturen, media en familieleden van de spelers afgetrokken, dus het gaat ook niet alleen om fans. Maar daarna zal dus wel een beperkt aantal abonnees worden uitgenodigd om de match bij te wonen.

OHL hoopt vandaag te communiceren of er volk welkom is en wie zich dan gelukkig mag prijzen. Het stadsbestuur houdt het op “een beslissing eerstdaags”. In elk geval zijn alle partijen zich ervan bewust dat een wedstrijd met publiek niet alleen voordelig kan zijn voor OHL, maar ook een belangrijke test kan zijn voor het voetbal.