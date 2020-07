Vrouwelijke scheidsrechters haken af

De Belgische voetbalbond heeft steeds minder vrouwelijke scheidsrechters. In 2010 waren ze met 129, tien jaar later zijn er nog 87 overgebleven. Op een totaal van 4.500 arbiters is dat minder dan 2 procent.

De daling is te verklaren door de veroudering van het vrouwelijke scheidsrechterskorps. “Er zijn veel redenen te bedenken waarom vrouwen stoppen met fluiten”, zegt Stephanie Forde, de (vrouwelijke) operationeel directeur van de Belgische arbitrage. “Blessures, zwangerschappen of studies. We werken bij de voetbalbond aan een plan om elk jaar tien procent meer vrouwelijke scheidsrechters aan te trekken.”

Aan de kwaliteit kan het niet liggen, denkt Forde. “Ik geloof dat we in België een volgende Bibiana Steinhaus (Duitse ref) of Stéphanie Frappart (Française) hebben rondlopen. Maar vrouwen moeten het prachtige van arbitrage kunnen zien. Vrouwelijke voetballers die vaak met blessures te kampen hebben zouden de overstap naar abirtrage kunnen maken om in het voetbal te blijven.”

Viki De Cremer en Lois Otte zijn de hoogst geklasseerde vrouwelijke hoofdscheidsrechters. Zij fluiten in eerste provinciale. Bérengère Pierart was als assistent-scheidsrechter in 1B actief. Zij is op dit moment in zwangerschapverlof. “We hopen dat ze terugkeert want ze kan de stap zetten naar 1A”, zegt Forde.