Agent verdacht van moord op George Floyd ook beschuldigd van belastingfraude

Derek Chauvin, de politieman die op de nek knielde van de zwarte Amerikaan George Floyd, wordt ook verdacht van belastingfraude. Volgens Amerikaanse media is hij samen met zijn vrouw aangeklaagd voor negen zaken.

De 46-jarige Chauvin zit op dit moment in voorarrest in afwachting van de rechtszaak over het incident met Floyd in Minneapolis. Hij is aangeklaagd voor moord in de tweede graad: zonder voorbedachten rade.

Floyd overleed op 25 mei nadat bij zijn arrestatie Chauvin bijna negen minuten zijn knie op zijn nek had gedrukt. Het incident veroorzaakte wereldwijd protesten.

Chauvin werd ontslagen en gearresteerd. Zijn vrouw Kellie Chauvin liet weten te willen scheiden, maar is nu dus ook aangeklaagd voor belastingfraude. Ze dienden onder meer verschillende jaren geen belastingaangifte in, gaven bepaalde inkomsten niet aan, sjoemelden bij de verkoop van hun huis en de registratie van hun wagen.