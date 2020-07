Horecapersoneel lost chronisch tekort aan postbodes op

Bpost heeft dit jaar bijna duizend postbodes aangeworven. Zo zijn er vooral meer kandidaturen van mensen die in de horeca hebben gewerkt.

Bpost heeft dit jaar in België al 957 postbodes met een contract van onbepaalde duur aangeworven. “In Vlaanderen staan nu nog ongeveer zeventig vacatures open”‘, zegt Delphine Van Bladel, woordvoerder van Bpost. “De interesse is groot, we krijgen gemiddeld 200 sollicitaties per week. Er zijn vooral meer kandidaturen van mensen die in de horeca hebben gewerkt.”

Jean-Pierre Nyns, secretaris van de socialistische vakbond ACOD, is tevreden met de vele aanwervingen. Eind 2018 klaagde hij nog het tekort aan postbodes aan. Dat leidde toen zelfs tot een staking. “Het chronische tekort aan postbodes is opgelost”, zegt hij. “Er zijn nog altijd heel wat vacatures, bijvoorbeeld omdat veel postbodes met pensioen gaan. Maar het aantal sollicitaties is fenomenaal hoog. Het begint mensen te dagen dat postbode een goede job is met een degelijk loon.”

Wie postbode wil worden, moet geen diploma hebben. Een rijbewijs B om met de auto te rijden is wel vereist, omdat veel pakjes te groot zijn om met de fiets tot bij de klanten te brengen. Postbodes moeten ook met de bromfiets kunnen rijden.