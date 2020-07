Trump annuleert Republikeinse conventie van augustus in Florida

Donald Trump heeft de grote Republikeinse conventie in Florida geannuleerd. De Amerikaanse president doet dat vanwege het opflakkerende coronavirus. Dat heeft Trump donderdag aangekondigd.

De conventie zou plaatsvinden van 24 tot 27 augustus in Jacksonville. Tijdens die bijeenkomst zou de Amerikaanse president waarschijnlijk officieel de nominatie aanvaarden om namens de partij presidentskandidaat te zijn. Omdat de pandemie in de VS verder opflakkert, besliste Trump donderdag om de conventie te annuleren. De deelstaat Florida is momenteel het epicentrum van de pandemie in de VS.

“We gaan geen grote, publieke conventie houden. Daarvoor is het niet het juiste moment”, aldus de president, die het naar eigen zeggen zijn taak vindt “om alle Amerikanen te beschermen”.

Volgens Trump “klopt de timing voor dit evenement niet”. “Het klopt gewoon niet met wat er recentelijk is gebeurd.” Trump zei dat Republikeinse afgevaardigden die hem voordragen als kandidaat voor de partij, zich zullen verzamelen in North Carolina voor een “redelijk snelle ontmoeting”.

De belangrijkste reden om het evenement in Jacksonville te annuleren was “veiligheid”, zei Trump. “Het is moeilijk voor ons om te zeggen dat er veel mensen in een kamer moeten zitten en dat andere mensen dat niet moeten doen”, aldus Trump. “Er is niets zo druk als een congres. Ik denk dat we daarmee het goede voorbeeld geven.”

Verhuisd wegens coronaregels

Begin juli had Trump nog kwaad gereageerd omdat de Democratische gouverneur van de staat North Carolina te veel coronarestricties oplegde aan de conventie die eerst daar zou plaatsvinden, waarna die naar Florida werd verhuisd. De gouverneur van die staat is een Republikein.

The Governor of North Carolina, @RoyCooperNC, made it absolutely IMPOSSIBLE for the Republican Party to have its Convention there - and we all love the State. Millions of Dollars, & JOBS, lost by State. VOTE FOR @DanForestNC! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 2, 2020

In de VS zijn sinds donderdag in totaal al meer dan 4 miljoen mensen besmet geraakt met het coronavirus.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen staan gepland op 3 november.