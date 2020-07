‘Geert Facteur’ bereidt zich voor op laatste ronde voor pensioen: “De mensen ga ik missen, vroeg opstaan niet”

Heist-op-den-Berg / Putte - Postbode Geert Claes (59) uit Zonderschot (Heist-op-den-Berg) hangt volgende week vrijdag zijn postfiets na ruim veertig jaar aan de haak. Vijfentwintig jaar lang had hij een vaste ronde in de Putse deelgemeente Beerzel, een dorp dat hem ook na zijn pensioen na aan het hart blijft liggen. “Al die jaren veeg je zomaar niet uit”, zegt hij.

Zonderschottenaar Geert Claes begon op zijn 17 jaar te werken. Op zijn 19de ging hij als postbode aan de slag. “Volgens mijn ouders zei ik als kind al dat ik facteur wilde worden”, vertelt hij. “Ik werkte eerst zes jaar in Ranst. In 1986 verhuisde ik naar het voormalige postkantoor in de Hoogstraat in Beerzel. Dat heeft maar een klein jaar geduurd. Intussen ben ik de laatste facteur die er nog gewerkt heeft. Nadien is er een fusie gebeurd met de post in Putte. Ik werkte toen eerst als vervanger in Beerzel en Putte, maar intussen heb ik al 25 jaar een vaste ronde in Beerzel. Ons hoofdkantoor ligt tegenwoordig in Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Sint-Katelijne-Waver, red).”

Op veertig jaar tijd zag ‘Geert Facteur’, zoals het dorp hem kent, zijn job aanzienlijk veranderen, van het takenpakket tot de werkdruk. “Het valt bijna niet meer te vergelijken met de tijd toen de postbode nog een kostuum, stropdas en kepie droeg. Je was meer een figuur van de straat die iedereen kende”, zegt Geert. “Toch bleef ik altijd mijn best doen om onder de mensen te komen en om ook nieuwe en jonge inwoners te leren kennen. Mijn vader was ooit bode bij de Christelijke Mutualiteit en had me die goede raad al gegeven: ‘Zorg dat je de mensen te vriend houdt en geef hen vriendschap terug’. Dat contact maakt de job net interessant.”

Afgezaagde vingers

Tijdens zijn rondes maakt Geert dus al eens graag tijd voor een babbeltje of een koffie. Dat hij dan wat langer moet werken, deert hem niet. “Natuurlijk lukt het niet om altijd en overal te stoppen. Soms heb je daar gewoon te veel werk voor”, verduidelijkt de postbode. “Er zijn wel dertig of veertig adresjes waar ik kan stoppen. Ik heb dus altijd geprobeerd om mijn tijd wat te verdelen.”

Geert werkte zijn rondes af met een historische fiets uit 1954. Foto: RR

Tegenwoordig werkt Geert zijn rondes deels met de fiets en deels met de auto af. Opvallend: hij rijdt niet op een moderne e-bike van bpost, wel op een historisch vehikel van Beerzelse makelij uit 1954. “Vroeger moest je nog zelf voor je fiets zorgen als facteur”, legt Geert uit. “Mijn fiets was oorspronkelijk van ‘Jules Facteur’, een van mijn voorgangers is Beerzel. Hij is inmiddels al een hele tijd overleden. Toen hij er zelf niet meer mee reed, mocht ik hem komen halen.”

Doorheen de jaren maakte Geert als postbode wel wat mee, zoals overlijdens van mensen op zijn ronde. “De ene dag sta je met iemand te babbelen, wat later hoor je dat die persoon gestorven is”, zegt hij. “Dat raakt je wel. Ik heb in al die jaren ook enkele keren een ziekenwagen gebeld, onder andere voor iemand die twee vingers had afgezaagd. In de Sollevelden trof ik eens een vrouw aan in het midden van de straat, plat op haar buik. Ze was net gevallen en vroeg om een ambulance.”

Vroege vogel

Van alle rondes die Geert ooit deed, was die in Beerzel zijn favoriet. Waarom? “Voor Beerzelnaars is alles goed”, klinkt het. “In al die jaren heb ik hier nooit met iemand in de clinch gelegen. Als ik dan toch al eens een foutje maakte, excuseerde ik mij met een lach en alles was vergeven en vergeten. Ik heb mijn werk hier dus altijd graag gedaan. Tegelijk voel ik dat het stilaan tijd wordt om te stoppen. Ik krijg vooral meer moeite met vroeg op te staan.”

Voor een zwart gat na zijn pensioen heeft de facteur geen schrik. “Het zal wel raar doen”, zegt hij. “Het opstaan ga ik niet missen, maar mijn fietstochtjes en de mensen in Beerzel absoluut wel. Natuurlijk zal ik hier nog wel komen. Dat is logisch als je ergens zo veel kennissen en vrienden hebt gemaakt. Voor de rest blijf ik wekelijks pingpongen bij de Pint-Pongers in Zonderschot. Ik zit er ook bij de toneelvereniging ZonderTV, maar acteren doe ik niet. En natuurlijk heb ik mijn vijf kleinkinderen Lola, Abel, Sem, Flo en Midas. De drie oudsten zijn recent nog om de beurt mee op ronde geweest. Ze vinden dat zalig. Iemand van mijn ronde heeft voor hen zelfs post-shirtjes op maat gemaakt. Geweldig.”