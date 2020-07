Vincent Kompany mist de competitiestart: verdict is hard na nieuwe blessure in voorbereiding

Anderlecht zal niet kunnen rekenen op zijn aanvoerder Vincent Kompany (34) voor de competitiestart tegen STVV op 9 augustus. De verdediger viel tegen Saint-Étienne uit met een blessure en het verdict is hard: hij heeft een scheurtje in de adductoren opgelopen.

Toen Anderlecht afgelopen zaterdag terugkeerde na de oefenwedstrijden in Frankrijk, wist coach Frank Vercauteren al dat hij Kompany wellicht een tijdje moest missen

“We vrezen dat het relatief ernstig is”, zei Vercauteren op dat moment. “Het is geen pijn die geleidelijk opkwam, de blessure ontstond na een ongecontroleerde beweging. Dat Vincent niet probeerde voort te voetballen, is een teken. We moeten voorbereid zijn op een langere onbeschikbaarheid.”

Nu blijkt dat Kompany een maand out zal zijn, weet Le Soir. Tegen STVV en Moeskroen is hij er dus al zeker niet bij. Ook voor de wedstrijd tegen Eupen(23/8) en de topper tegen AA Gent (30/8) is de Rode Duivel twijfelachtig.