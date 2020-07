Iraans passagiersvliegtuig moet uitwijken voor twee straaljagers boven Syrië

De piloot van een Iraans passagiersvliegtuig heeft boven Syrië een snel uitwijkmanoeuvre gemaakt om een botsing met twee straaljagers te vermijden. Enkele passagiers raakten lichtgewond.

Er zijn tegenstrijdige berichten over het land waartoe de gevechtsvliegtuigen behoren. Volgens het officiële Iraanse persbureau IRIB News ging het om toestellen van de Israëlische luchtmacht. De piloot van het passagiersvliegtuig en het Syrische staatspersbureau Sana houden het op twee Amerikaanse toestellen.

Door de beweging van het passagierstoestel raakten enkele passagiers lichtgewond. Het passagiersvliegtuig van Mahan Air, vlucht 1152, was onderweg van Teheran naar Beiroet in Libanon. Het landde uiteindelijk veilig op een vliegveld daar.

“Vervoeren wapens”

Israël en de VS beschuldigen Mahan Air al een tijd van het vervoeren van wapens naar strijders in Syrië die banden hebben met Teheran. Een woordvoerder van het Israëlische leger gaf geen commentaar.

Op video’s verspreid via sociale media is te zien dat passagiers in het vliegtuig reddingsvesten droegen en dat allerlei materiaal op de grond van het vliegtuig lag. Volgens DPA is het niet duidelijk of de beelden authentiek zijn.