Orange Belgium verlaagt omzetverwachting voor 2020

Telecomoperator Orange Belgium verwacht voor heel 2020 een iets lagere omzet. Dat zegt het bedrijf vrijdag, bij de voorstelling van zijn kwartaalresultaten. De (bruto)winstverwachting blijft wel op peil.

Door de sluiting van de winkels tijdens de lockdown is het aantal nieuwe en convergente klanten bij Orange teruggelopen, en werden er ook minder toestellen verkocht (-11,7 miljoen euro), klinkt het vrijdag in een persbericht. Na heropening van de winkels midden mei herstelde de verkoop zich tot het niveau van voor de lockdown. Daarnaast was er door de coronacrisis ook een sterke daling bij het sms-verkeer (-16 miljoen euro) en bij het roamingverkeer van klanten (-4,7 miljoen euro) en bezoekers (-5,8 miljoen).

In het tweede kwartaal boekte Orange een omzet van 302,8 miljoen euro. Dat is bijna 8 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Op halfjaarbasis bleef de daling beperkt tot 3 pct.

Orange nam echter maatregelen om de impact van die omzetdaling te beperken, onder meer in het personeelsbeheer en bij marketing. Daarnaast leidde een lagere activiteit, zoals bijvoorbeeld roaming, ook tot minder kosten. Hierdoor kon Orange Belgium in het tweede kwartaal een hogere brutowinst (EBITDAaL) optekenen: 86 miljoen euro of een stijging met 9,7 procent. Netto klokte het bedrijf af op 19,8 miljoen euro winst, 3 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij de kabelactiviteiten verdubbelde de winst ruimschoots, tot 6,4 miljoen euro.

Voor het volledige boekjaar houdt het bedrijf zijn winstverwachting ongewijzigd. Het verwacht een brutowinst (EBITDAaL) tussen de 310 en 330 miljoen euro voor heel 2020.