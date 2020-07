Birmingham reserveert na amper 44 wedstrijden voor altijd nummer 22 voor vertrokken toptalent

Nauwelijks 44 keer kwam hij in actie in de Engelse tweede klasse, maar toch zal er nooit meer iemand het shirtje met rugnummer 22 dragen bij Birmingham. Jude Bellingham (17) vertrok intussen naar Borussia Dortmund, maar het goudhaantje laat zo toch zijn sporen na bij de Britten.

Jude Bellingham maakte op korte tijd zodanig veel indruk dat de club van Witsel, Hazard en Meunier met ruim 27 miljoen euro over de brug kwam om hem over te nemen. Bij Birmingham eren ze hem nu op gepaste wijze.

“Jude is in korte tijd uitgegroeid tot een icoon van de club. Hij toonde wat je kunt bereiken met talent, hard werk en toewijding”, klinkt het bij Birmingham.

“Met zijn bescheiden gedrag op en naast het veld is hij uitgegroeid tot een rolmodel. Rugnummer 22 is synoniem geworden met Jude. Daarom hebben we beslist om het nummer 22 nooit meer toe te kennen, als eerbetoon aan Jude en om anderen te inspireren.”