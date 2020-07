Risicopatiënten kunnen vanaf vrijdag contacttracers terugbellen

Risicopatiënten die een oproep van de contacttracers missen, of nog meer informatie willen doorgeven over hun contacten, kunnen vanaf vrijdag terugbellen. Dat was tot nu niet mogelijk.

Ook artsen zullen mee input kunnen geven aan de contactopspoorders. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) vrijdag gezegd in De Ochtend. Hij beklemtoonde dat er “op alle mogelijke vlakken heel hard” wordt gewerkt om de contactopsporing verder op punt te krijgen, en zoals al eerder bekendgemaakt, wordt in september een app gelanceerd.

In de commissie Welzijn zei Beke woensdag nog dat tegen eind augustus een volledig vernieuwd platform klaar moet zijn. In afwachting daarvan wordt er dus al ingegrepen in het huidige systeem.

De CD&V-minister herhaalde vrijdag nogmaals dat het ontzettend belangrijk is dat iedereen bijhoudt met wie hij of zij contact heeft.

Nu de coronacijfers opnieuw stijgen en een tweede golf opgang maakt, is handen geven, kussen of knuffelen bij een bezoek in een woonzorgcentrum niet meer toegelaten. Dat heeft de Vlaamse Taskforce Zorg donderdagavond beslist. Voor Beke is immers waakzaamheid geboden. “We hebben snel geschakeld om te vermijden dat we in een nieuwe lockdown terechtkomen”, zegt Beke. Op dit moment zijn er geen heropflakkeringen van het virus in woonzorgcentra, zegt Beke. “En dat willen we vooral zo houden.”