In Italië linken ze Lionel Messi na aankoop van zijn vader meteen aan het Inter van Romelu Lukaku...

Veel hebben ze niet nodig om helemaal gek te worden in Italië. Jorge Messi, vader van, kocht een huis in Milaan, dus laaien de speculaties over een transfer van de ster van FC Barcelona naar de Serie A opnieuw op. “Inter en Messi, waarom niet?”

Niet Messi zelf, maar zijn vader is verantwoordelijk voor de plotse opwelling. Hij zou een huis gekocht hebben in Milaan. Sky Italia weet dat dit wellicht is om te genieten van de belastingvoordelen in Italië, maar bij de collega’s van de Gazzetto dello Sport gaan ze alvast aan het dromen.

La Gazzetta, toch de grootste Italiaanse sportkrant, pakte maar wat graag uit met een cover die tot de verbeelding spreekt van voetbalminnend Italië. Lionel Messi staat er te pronken voor de Milanese Duomo: “Inter en Messi, waarom niet?” Niet geheel toevallig staat Cristiano Ronaldo, zijn aartsrivaal van Juventus, ook mee op de voorpagina.

Inter heeft Messi al jaren op de radar staan. De Argentijn speelt al zijn hele leven voor FC Barcelona, maar uitte onlangs publiekelijk zijn onvrede met zijn huidige situatie bij de Catalanen. De titel moesten ze dit jaar aan Real Madrid laten en het draait al het hele seizoen niet zo lekker. Het contract van de 33-jarige Messi loopt volgend jaar af. Krijgt Romelu Lukaku er dan toch een bijzondere ploegmaat bij?

Ook in Spanje prijkt Messi op de voorpagina van een sportkrant, maar om andere redenen. Mundo Deportivo pakt groot uit met een vakantiefoto van de Argentijn, die samen met zijn maatje Luis Suarez in Ibiza de batterijen oplaadt voor de herstart in de Champions league:

