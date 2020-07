Konijnen krijgen meer plaats: tegen 2025 moeten alle kwekerijen ‘verrijkte parken’ hebben

Tegen 2025 moeten alle kweekkonijnen in professionele kwekerijen verhuizen naar ‘verrijkte parken’, die meer plaats bieden en uitgerust zijn met tunnels en knaagmateriaal. Dat werd vastgelegd in nieuwe minimumnormen, zo heeft Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts vrijdag aangekondigd. De konijnen krijgen op die manier tot dubbel zoveel ruimte.

Vlaanderen telt nog 15 grote konijnkwekerijen, waarin zo’n 500.000 konijnen verblijven. In de kwekerijen bevinden zich vleeskonijnen, die geslacht worden rond de leeftijd van 12 weken, en kweekkonijnen. Die kunnen langer gehouden worden om de vleeskonijnen te produceren.

Op dit ogenblik moeten alleen de vleeskonijnen gehouden worden in ‘verrijkte parken’, een groepshuisvesting met meer ruimte en een meer natuurlijke omgeving. Kweekkonijnen kunnen nog steeds gehouden worden in kleine en individuele kooien, met heel beperkte bewegingsmogelijkheden.

Vanaf 2025 zijn de verrijkte parken echter ook voor kweekkonijnen verplicht. In oppervlakte kunnen deze parken tot dubbel zo groot zijn als de huidige huisvesting van een kweekkonijn. Waar een vrouwelijk kweekkonijn vandaag over ongeveer 3.000 cm² beschikt, zal zij in de toekomst over een minimale oppervlakte van 6.000 cm² beschikken. Bovendien zijn deze parken uitgerust met tunnels en knaagmateriaal waardoor het meer aansluit bij de natuurlijke omgeving van een konijn, luidt het.

De nieuwe minimumnormen voor de huisvesting van kweekkonijnen komen er na overleg met onder andere de Boerenbond, de Landsbond, Gaia en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). “In overleg met alle partners kiezen we voor moderne dierenwelzijnsnormen”, zegt minister Weyts. “Ons Vlaams dierenwelzijnsbeleid legt de lat opnieuw hoog.”