Anderlecht mist Vincent Kompany bij seizoenstart: wie neemt de plaats in van geblesseerde kapitein? Welk duo maakt meeste kans?

Vincent Kompany (34) is enkele weken out. De kapitein mist de competitiestart door een scheurtje in de adductoren, een spiergroep in de lies. Vraag is hoe Anderlecht de afwezigheid van Vince The Prince zal opvangen. Vorig seizoen testte RSCA in 32 duels maar liefst 9 verschillende defensieve duo’s. Wat een speurtocht, maar volgens ons maakt de combinatie Kana-Coubbaut het meeste kans. Een overzichtje.