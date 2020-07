Te veel besmettingsgevaar en dus mag je hier tijdelijk geen waterpijpen meer roken

Asse -

Het gemeentebestuur van Asse heeft beslist om een tijdelijk verbod in te stellen op het gebruik van waterpijpen in shishabars. “Iedere publiek toegankelijke inrichting die bestemd is om, al dan niet sporadisch, waterpijp te roken, wordt als shishabar beschouwd. Omdat het gebruik van waterpijpen een groot risico vormt van besmetting en verspreiding van het coronavirus wordt dit tijdelijk verboden vanaf 25 juli totdat de federale fase van het nationaal noodplan wordt opgeheven”, laat waarnemend burgemeester Rik De Baerdemaeker (CD&V) weten.