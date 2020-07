Driejarig meisje overleden aan infectie met coronavirus

Er is enkele dagen geleden een driejarig kindje overleden aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus. Dat meldde de interfederale woordvoerder over het coronavirus, Boudewijn Catry, vrijdag op de dagelijkse persconferentie van het Crisiscentrum en de FOD Volksgezondheid. “Het raakt ons allemaal diep, als wetenschappers, maar in de eerste plaats als ouders. We willen ons diepste medeleven betuigen aan de ganse familie”, zei Catry. Het zou gaan om een meisje.

Catry zei dat er meer overlijdens te betreuren zijn, gemiddeld drie per dag. Hij wees er ook op dat recent nog een 18-jarig meisje was overleden aan COVID-19. “Het moet duidelijk zijn dat niemand immuun is. Niemand kan zich permitteren om COVID-19 te negeren. Laat het verlies van deze twee jonge mensen, en van de 9.810 andere COVID-slachtoffers, ons terug met de voeten op de grond zetten. Het virus is er nog steeds en we mogen onze aandacht niet laten verslappen.”

Gemiddeld liepen er vorige week 221 personen per dag het coronavirus op, een stijging met ruim 89 procent. Maandag waren er zelfs 416 nieuwe besmettingen. “Het is van het allergrootste belang dat we deze infectiesneeuwbal zo snel mogelijk gestopt krijgen om het ergste te voorkomen”, zei Catry.

Catry riep op tot een goede handhygiëne en vroeg om het aantal contacten te beperken. “Hou anderhalve meter afstand en draag een mondmasker op alle drukke plaatsen”, zei hij. Hij beklemtoonde ook dat spatmaskers niet beschermen tegen een besmetting met het coronavirus. Ook enkele schijnbaar onschuldige handelingen, zoals het drinken uit eenzelfde fles of glas, samen uit een bakje nootjes grabbelen, een waterpijp of sigaret delen, kunnen tot besmettingen leiden.

Gemiddeld worden er ook vijftien personen per dag in het ziekenhuis opgenomen. Op dit moment liggen er 203 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 40 op intensieve zorg. “Ook die cijfers gaan dus in stijgende lijn.”