Niet Kevin De Bruyne, wel Jordan Henderson is de Speler van het Jaar in Engeland

Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson is verkozen tot Speler van het Jaar in de Premier League. De middenvelder haalde het in de verkiezing van de Football Writers’ Association (FWA) voor Kevin De Bruyne.

De Liverpool-captain was de voorbije jaargang een erg belangrijke pion in het team van coach Jürgen Klopp. Henderson en co veroverden dit seizoen met ruim overwicht de Premier League-titel. Het was al van 1990 geleden dat The Reds nog eens de beste ploeg van Engeland waren.

Ondanks een absoluut topjaar grijpt Kevin De Bruyne dus naast de hoofdprijs. De Rode Duivel had een groot aandeel in de tweede stek van Manchester City, is dit seizoen al goed voor officieel negentien assists in de Engelse hoogste klasse en heeft nog één wedstrijd om recordhouder Thierry Henry minstens bij te benen. De Fransman lukte in het seizoen 2002-03 twintig assists.

De Engelse schrijvende pers zet verder Marcus Rashford (Manchester United) en het duo Virgil van Dijk en Sadio Mane (Liverpool) in de top vijf.

“Onbetwistbare leider”

“Leiderschap is ongrijpbaar en vaak niet kwantificeerbaar, tenzij het onbetwistbaar is. Jordan Henderson is zowel de ultieme prof als nu een echte Liverpool-legende”, klinkt het bij de FWA. “Jordan is een speler waar zijn teamgenoten naar kijken op het veld en waar zijn rivalen naar opkijken. Hij is een waardige winnaar van onze prijs.”

Op de erelijst volgt Henderson City-aanvaller Raheem Sterling op. De Engelse schrijvende pers koos in het verleden eenmaal voor een Belg als Voetballer van het Seizoen. Eden Hazard won de prijs in 2014-15 als speler van Chelsea.