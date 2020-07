Canada lanceert onderzoek naar dodelijke schietpartij (tot woede van slachtoffers): “Een klap in ons gezicht”

Canada heeft een onafhankelijk onderzoek aangekondigd naar de dodelijkste schietpartij ooit in het land, waarbij 22 mensen om het leven kwamen. Ook de reactie van de politie op de moordpartij zal daarbij onder de loep worden genomen. De beslissing lokt woede uit bij de families van de slachtoffers, zij wilden dat een volwaardige overheidscommissie zich over de zaak boog.

De moordpartij begon in de nacht van 18 april, en eindigde 13 uur later toen de politie de schutter neerschoot na een klopjacht. Gabriel Wortman (51) gebruikte tijdens zijn dodelijke raid een politie-uniform en een valse politieauto. De Canadese politie kwam dan ook zwaar onder vuur te liggen omdat ze die informatie niet had vermeld in een waarschuwing aan het publiek op Twitter. Een panel van drie onafhankelijke experts moet de schietpartij nu onderzoeken, en aanbevelingen formuleren “om ervoor te zorgen dat we dergelijke tragedies in de toekomst kunnen helpen voorkomen”.

Maar voor de families van de slachtoffers gaat het opzet van het onderzoek niet ver genoeg. Zij vroegen al langer om een volwaardig onderzoek met speciale bevoegdheden door de Canadese federale overheid. “Ik ben zwaar teleurgesteld door deze beslissing”, zei Charlene Bagley, die haar vader verloor bij de schietpartij, aan de Canadese openbare omroep CBC. “We verdienen de volledige waarheid, en ik denk niet dat we die nu gaan krijgen. Dit is een klap in ons gezicht.”