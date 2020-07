Man krijgt 15 jaar cel voor plannen van aanslag op Witte Huis, Vrijheidsbeeld en synagoge

Een 23-jarige man is wegens het plannen van een aanslag op het Witte Huis tot een gevangenisstraf van vijftien jaar veroordeeld door een federale rechtbank. Hij had ook aanslagen op het Vrijheidsbeeld in New York en op het Washington Monument, het Lincoln Memorial en een synagoge in de hoofdstad Washington gepland, deelde het Amerikaanse ministerie van Justitie donderdag (plaatselijke tijd) mee.

Na aanwijzingen in maart 2018 dat de moslim geradicaliseerd was, openden de autoriteiten een onderzoek. Bij een undercoveroperatie van de FBI toonde de man schetsen van het Witte Huis en beschreef hij de wapens en springstof waarmee hij de aanslag wou plegen. Het ging onder meer om semiautomatische wapens, geïmproviseerde explosieven, een antitankwapen en handgranaten.

In januari 2019 pakte de FBI hem op toen hij zich zulke wapens trachtte te verschaffen. In april dit jaar bekende de man schuld aan poging tot vernieling van door vuur of springstof.