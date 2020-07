Waasland-Beveren daagt de KBVB en de Pro League voor de rechter

Waasland-Beveren blijft er alles aan doen om ook volgend seizoen nog in 1A te mogen aantreden. De Waaslanders vinden het niet kunnen dat ze niet werden opgenomen in de nieuwe kalender voor seizoen 2020-2021.

De club startte een rechtszaak in kortgeding op. Maandag volgt de zitting, de uitspraak kan dan al vrijdag volgen.

Op de Freethiel eisen ze een kalender mét Waasland-Beveren, omdat ze tot de volgende Algemene Vergadering van de Pro League op 31 juli nog steeds in 1A zitten. Volgens de reglementen had de kalender in 1A met de huidige ploegen op 23 juli bekend moeten zijn.

Eerder negeerde de Raad van Bestuur van de Pro League het oordeel van het BAS over de degradatie van Waasland-Beveren. Op basis hiervan vond Waasland-Beveren dat het niet mocht degraderen uit de hoogste klasse.