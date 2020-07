Diensten van Garmin liggen plat: een grote onderhoudsbeurt, of is er meer aan de hand?

De diensten van Garmin, een van de wereldleiders voor gps- en sportapparaten, zijn sinds donderdagochtend verstoord. Aanvankelijk werd het als een onderhoudsbeurt aan de servers afgedaan, maar het lijkt steeds meer op dat hackers een grote som van het Amerikaanse bedrijf eisen.

Al wie donderdag of vrijdag een sportactiviteit wilde uploaden of zijn horloge wilde synchroniseren was er aan voor de moeite. Garmin was - zogezegd - in onderhoud en gebruikers “moesten het later nog eens proberen”. Via een Twitter-bericht laat Garmin weten dat het gaat om een wereldwijd onderhoud en dat ze ook niet per telefoon of email bereikbaar zijn. Verschillende sites melden dat zelfs de gehele productielijn stil ligt. En piloten die flyGarmin gebruiken voor hun navigatie blijven voorlopig aan de grond omdat ze geen up-to-date versie van het programma kunnen downloaden, wat verplicht is door de overheid.

We are currently experiencing an outage that affects Garmin Connect, and as a result, the Garmin Connect website and mobile app are down at this time. (1/2) — Garmin (@Garmin) July 23, 2020

Maar er lijkt meer aan de hand dan een onderhoudsbeurt. iThome, een Taiwaneese techsite, kon een interne memo van het bedrijf bemachtigen. Daarin worden de werknemers van de Taiwanese Garmin fabriek gewaarschuwd voor een tweedaags onderhoud op 24 en 25 juli vanwege een ‘virus’.

Volgens gespecialiseerde site ZDNet hebben enkele werknemers van Garmin op sociale media gehint naar een aanval onder de naam WastedLocker. Het virus zou zo al verschillende bedrijven hebben gegijzeld in ruil voor losgeld of bitcoins.

Bevestiging van de geruchten is er momenteel niet en Garmin weigert voorlopig in te gaan op de vragen. Maar volgens ZDNet is ransomware de enige manier om alle servers, callcenters en zelfs productielijnen stil te leggen.

Wanneer Garmin weer actief zou zijn, is voorlopig onduidelijk. Dat het bedrijf zelf al zegt dat het onderhoud nog tot morgen kan duren, voorspelt geen snelle oplossing.

Voor wie nog snel zijn gegevens van zijn sporthorloge wil ‘redden’, kan via een usb-aansluiting en een computer de gegevens manueel van de horloge kopiëren.