In Menen is het filiaal van supermarktketen Aldi aan de watertoren vrijdagmorgen gesloten. De winkel opende ‘s morgens nog de deuren, maar toen bleek een personeelslid besmet met het coronavirus. Aldi zelf kwam nog niet met een verklaring. De vele klanten aan de deur kregen enkel te lezen dat de supermarkt tijdelijk gesloten is. De communicatiedienst van Aldi was voorlopig niet bereikbaar.