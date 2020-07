Corona verteert baksteen in de maag: bijna een kwart minder aanvragen voor woonkrediet

De coronacrisis heeft de appetijt van de Belg voor een hypothecair krediet gefnuikt. In het tweede kwartaal daalde het aantal aanvragen voor een woonkrediet, herfinancieringen niet meegerekend, met 23 procent ten opzichte van die periode een jaar eerder. Dat meldt bankenfederatie Febelfin vrijdag.

Het aangevraagde bedrag daalde wel minder hard. Het gaat om een afname met meer dan 16 procent. De lagere vraag vertaalt zich ook in de toegekende leningen voor aankoop, bouw, renovatie ... De banken kenden, exclusief herfinancieringen, bijna 53.500 hypothecaire kredieten toe, voor een totaalbedrag van zowat 7,5 miljard euro. Het aantal toegekende leningen daalde ongeveer 23,5 procent, het bijhorende totaalbedrag 19 procent.

Het aantal externe herfinancieringen, dus bij een andere bank, kende een daling qua aanvragen (-6,5 pct), maar een stijging bij de toegekende kredieten (+11,7 pct).

Voor het tweede kwartaal speelt de grote boosdoener van deze tijden op, het nieuwe coronavirus. De beperkende maatregelen verklaren “in grote mate” de sterke daling van aanvraag en verlening van kredieten. Omdat bijvoorbeeld niet-essentiële verplaatsingen een tijdlang niet toegestaan waren, werd het verlijden van notariële akten tot een minimum beperkt.

In april lag de kredietproductie bijna de helft lager. In de twee maanden nadien was er herstel, al ging het nog steeds om een daling tegenover 2019. De stijging in de loop van juni doet de sector wel het beste verhopen voor de komende maanden.

Ook in het eerste kwartaal was er een daling, maar dat was vooral te wijten aan de afschaffing van de woonbonus begin dit jaar in Vlaanderen. Daardoor werden eind 2019 immers nog vele leningen afgesloten om van het fiscaal voordeel te genieten.

De Febelfin-cijfers zijn afkomstig van de 58 leden van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK). Ze nemen ongeveer 90 procent van de kredietproductie voor hun rekening. Eind juni hadden ze in totaal zowat 238 miljard euro uitstaan.