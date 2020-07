Hoofd van het Zwitsers parket neemt zelf ontslag in nasleep van FIFA-schandaal

De Zwitserse procureur-generaal Michael Lauber heeft vrijdag zijn ontslag aangekondigd in een persbericht. Lauber zat in nauwe schoentjes vanwege zijn twijfelachtige optreden in een strafzaak tegen de Wereldvoetbalbond (FIFA).

Lauber wordt ervan verdacht heimelijke overeenkomsten gesloten te hebben met FIFA-voorzitter Gianni Infantino tijdens een reeks informele ontmoetingen. In mei besliste een parlementaire commissie een afzettingsprocedure tegen hem in gang te zetten, maar nu heeft Lauber zelf zijn ontslag ingediend “in het belang van de instellingen”.

De Zwitserse procureur-generaal werd in juni van vorig jaar van het onderzoek naar corruptie binnen de FIFA gehaald vanwege zijn geheime ontmoetingen met Infantino, door de media aan het licht gebracht. Hij moest tevens gedurende één jaar acht procent van zijn salaris inleveren, een sanctie omwille van het vertellen van onwaarheden en het belemmeren van het disciplinair onderzoek naar zijn persoon.

Laubers ontslag komt er na een beslissing van de hoogste administratieve rechtbank in Zwitserland (TAF). Hij was naar het TAF getrokken om zijn sanctie aan te vechten. Vrijdag meldde het TAF dat Lauber wel degelijk zijn boekje te buiten is gegaan, gelogen heeft over zijn ontmoetingen met Infantino en “de reputatie van het federaal parket heeft beschadigd”. Volgens het TAF is hij zich er bovendien niet bewust van dat zijn daden illegaal waren. Toch sprak het TAF een minder strenge sanctie uit: vijf in plaats van acht procent vermindering van loon.

“Ik respecteer de beslissing van het TAF. Toch blijf ik me verzetten tegen de beschuldiging van leugens”, stelt Lauber in zijn persbericht.