Australische politie pakt vier mannen uit motorbende op voor home invasion bij Vlaams koppel: “Kwaadaardige en geplande aanval”

Deurne - In de Australische staat Queensland zijn vier mannen van 25, 34, 40 en 41 volgens lokale media opgepakt voor een brutale home invasion die in oktober van vorig jaar plaatsvond. Een vrouw uit Deurne en haar partner waren toen thuis overvallen, zwaar geslagen en gekidnapt. De vier verdachten zijn allemaal lid van een motorbende.

Caroll Dufailly uit Deurne, op het moment van de feiten 39 jaar oud, en haar partner Eduardus Groenewegen (55) baatten in de stad Ipswich het evenementenbureau Benassi Productions uit. Eind oktober vielen ’s nachts gemaskerde mannen binnen in hun huis. Ze bonden het koppel vast en takelden hen zwaar toe. Uiteindelijk kon de vrouw ontsnappen en de politie alarmeren. Van de daders was op dat moment geen spoor.

Negen maanden later zitten vier verdachten in de cel, zo bericht de Australische website 9News. Hij en drie andere leden van de motorbende Lone Wolf zouden de woning zijn binnengedrongen omdat ze in een kuis wilden raken. Ze worden beschuldigd van onder andere gewapende overval, slagen en verwondingen, afpersing en kidnapping. Bij een huiszoeking bij één van de verdachten zou 46.000 dollar cash, wapens en cocaïne zijn gevonden.

De vier mannen zullen op verschillende momenten voor de rechtbank in Brisbane, de hoofdstad van Queensland, moeten verschijnen. “Dit was een ernstige, kwaadaardige en vooraf geplande aanval en de afloop van dit onderzoek is een waarschuwing aan bendeleden dat geweld en crimineel gedrag niet getolereerd zal worden”, zegt de politie in Queensland.