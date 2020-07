Chicago haalt standbeeld van Christoffel Columbus van sokkel

De Amerikaanse metropool Chicago heeft een omstreden standbeeld van ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus laten verwijderen. Het beeld werd donderdagnacht op verzoek van burgemeester Lori Lightfoot van zijn sokkel gehaald, meldt de krant Chicago tribune.

De krant sprak van een bocht bij de Democratische politica. Tot nu toe was Lightfoot tegen de verwijdering met het argument dat daarmee een stuk geschiedenis gewist wordt. Nu tracht ze verdere confrontaties tussen de politie en betogers te vermijden.

Het standbeeld was onlangs het toneel van protesten zoals in andere Amerikaanse steden. Sinds de betogingen tegen racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten na de dood van de Afro-Amerikaan George Floyd bij een politieoptreden, worden op veel plaatsen standbeelden en gedenkplaten weggehaald. Vaak hebben die betrekking op historische figuren of gebeurtenissen uit de Amerikaanse Burgeroorlog. Ook Columbus wordt door betogers met onderdrukking en leed geassocieerd.

Historici en burgerrechtenactivisten bekritiseren de Italiaanse zeevaarder (1451-1506) vanwege zijn gewelddadige houding tegenover de oorspronkelijke inwoners van Amerika. Vorige week haalde het stadsbestuur van San Francisco al een standbeeld van Columbus van zijn sokkel.