Kortrijk en Knokke-Heist verplichten mondmasker over volledig grondgebied

Knokke-Heist / Kortrijk - Zowel in Kortrijk als in Knokke-Heist is het vanaf zaterdag verplicht om een mondmasker te dragen op het volledige grondgebied. De verplichting geldt voor iedereen ouder dan twaalf jaar die zich in open lucht bevindt.

“Er komt een algemene mondmaskerplicht in Kortrijk”, zo schreef burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD) vrijdag op Twitter. “Zodra je je huis verlaat, zet je je masker op. Omdat we onze inwoners willen beschermen.”

Kleinere bubbel

De stad laat ook nog weten dat ze op het hele grondgebied bubbels van tien (en geen vijftien) willen hanteren. “Deze maatregelen werden vrijdagochtend beslist op een bijzonder College en worden nu voorgelegd aan de provinciegouverneur en de Vlaamse gezondheidsinspectie”, zo luidt het in een persbericht.

Er gelden enkele uitzonderingen voor de algemene mondmaskerplicht: tijdens verplaatsingen met de auto, moto(r), fiets of step, tijdens de beoefening van een sportactiviteit, tijdens werkzaamheden die zware fysieke inspanningen vergen en voor wie over een medisch attest beschikt dat het dragen van een mondmasker niet mogelijk is.

Het voorstel moet nu worden voorgelegd aan de gouverneur en aan de Vlaamse gezondheidsinspecteur. “De politie zal hierop controleren, maar met gezond verstand. Ze zullen niet midden in de nacht op een verlaten weg controleren. Er zijn ook uitzonderingen: iemand die in de wagen zit, die aan het sporten is, die zware fysieke arbeid verricht of een medisch attest heeft, moet geen masker dragen”, aldus nog de Kortrijkse burgemeester.

Er komt een algemene mondmaskerplicht in @8500Kortrijk. Van zodra je je huis verlaat, zet je je masker op. Omdat we onze inwoners willen beschermen. — ??????? ??? Q??????????? (@VincentVQ) July 24, 2020

Ook het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft vrijdag beslist om een algemene mondmaskerplicht in te voeren vanaf zaterdag.

Het mondmasker was al verplicht op markten, maar daar komen nu alle andere Knokse straten en pleinen bij. Donderdag na afloop van de nationale veiligheidsraad zei burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen) nog dat het dragen van een masker aangeraden wordt, maar niet verplicht. Maar na een overleg met college van schepenen en burgemeester is vrijdag besloten om dat toch in te voeren. Het gaat in vanaf zaterdag.

In het persbericht met de mededeling wordt ook aan de bevolking gevraagd om geen gebruikte mondmaskers op het openbaar domein achter te laten, maar in een afvalbak te deponeren of mee te nemen naar huis. De bubbel blijft op vijftien personen per week. Eerder besloot waarnemend gouverneur van West-Vlaanderen Anne Martens al om mondmaskers verplicht te maken op de zeedijk van alle kustgemeentes.

Eerder vandaag werd ook al beslist dat mondmaskers verplicht zijn op de zeedijk van alle kustgemeenten.