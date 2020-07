Duitse studie: honden kunnen coronavirus opsporen

Honden kunnen al na enkele dagen training mensen identificeren die besmet zijn geraakt met het coronavirus. Dat zeggen onderzoekers van een universiteit in het Duitse Hannover, die samenwerken met de Duitse strijdkrachten.

Acht honden van het leger kregen gedurende een week speciale training. Daarna lukte het de dieren in veel gevallen het virus te identificeren in het speeksel van mensen. De meer dan duizend monsters zouden in 94 procent van de gevallen correct zijn geïdentificeerd.

“We denken dat dit komt doordat de stofwisseling in de lichamen van zieke mensen compleet verandert”, zegt een van de wetenschappers. De onderzoekers denken dat honden in de toekomst mogelijk in te zetten zijn om besmette mensen op te sporen bij bijvoorbeeld grensovergangen of tijdens sportevenementen.