Aldi-filiaal dicht nadat werknemer positief test op corona: “We zullen alle onverpakte producten vernietigen”

Menen - Vrijdagmorgen bleek dat een werknemer van Aldi in Menen positief testte op corona. De winkel sloot prompt de deuren. Alles wordt nu ontsmet.

In Menen is het filiaal van supermarktketen Aldi aan de watertoren vrijdagmorgen gesloten. De vele klanten aan de deur kregen enkel te lezen dat de supermarkt toe was met het bericht ‘Tijdelijk gesloten, onze exuses’ (sic). (lees verder onder de foto)

Op het briefje aan de deur biedt Aldi haar excuses aan. Foto: djr

Winkel helemaal ontsmetten

De winkel opende ‘s morgens nog de deuren. De reden van de plotselinge sluiting? In de loop van de ochtend bleek een van de medewerkers positief te hebben getest op het coronavirus. “Daarop hebben we meteen besloten om de winkel te sluiten”, vertelt woordvoerder Jason Sevestre. “Meteen daarna ontsmetten we de winkel van kop tot teen.”

Bij Aldi is elke medewerker allround, waardoor die zowel aan de kassa, tussen de rekken als in het magazijn aan de slag kan zijn. Of er contact was met klanten, kan volgens Aldi niet worden nagegaan. “We raden onze klanten sowieso wel aan alles goed in de gaten te houden. Voor identiteitscontrole zijn wij sowieso niet bevoegd.”

Wanneer de winkel precies opengaat, is nog niet geweten. “Liefst zaterdag al, maar we openen pas als alles 100 procent veilig is”, aldus Sevestre.

Onverpakte producten vernietigen

Bij Aldi is het het eerste filiaal van de 450 in ons land dat op zo’n manier moet sluiten. “Het is dus ook nieuw voor ons. Sowieso zullen we alle onverpakte producten vernietigen. Mensen die al iets kochten wassen sowieso al best grondig groenten en fruit.”

In elke vestiging van de winkel zou een medewerker aan de deur moeten geposteerd zijn die de karren ontsmet en erop toeziet dat er niet te veel volk in de winkel was. “We voerden ook een mondmaskerplicht in en aan de ingang staat hygiënestaander die vrij te gebruiken is.”