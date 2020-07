Belgische leger haalt vierde C130-vliegtuig uit dienst

Het Belgische leger heeft donderdag een vierde C130 transportvliegtuig uit dienst genomen. Dat is vernomen van militaire bronnen. Het gaat om het toestel CH04 dat sinds oktober 1972 in dienst was.

Het vliegtuig maakte donderdag zijn laatste vlucht na een carrière van bijna 48 jaar. Het is de vierde C130 die uit dienst wordt genomen. In december 2017 haalde het leger de CH08 uit dienst, de CH10 in december 2018 en de CH03 in november 2019.

België heeft zeven nieuwe legertransportvliegtuigen bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus besteld. Die vliegtuigen moeten de oude C130’s vervangen.