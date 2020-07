Beerschot en OH Leuven willen uitstel van competitiestart 1A door tijdsgebrek na promotiefinale

Beerschot en OHL hebben een verzoek ingediend om de start van de competitie uit te stellen. Dat deden ze in een brief naar de Pro League. De clubs verwijzen naar de korte tijdsspanne tussen hun promotiefinale (2 augustus) en de start van het nieuwe voetbalseizoen in 1A (7 augustus).

De vraag van Beerschot en OH Leuven komt er nadat de Pro League eerst beide clubs per brief gevraagd had of ze hun eerste twee speeldagen wilden uitstellen. Die vraag zien Beerschot en OH Leuven als bewijs dat de Pro League erkent dat er een probleem is voor beide ploegen. Zij willen alleen maar akkoord gaan als de competitie dan voor iedereen zou worden uitgesteld. Ze hebben ook bemiddeling aangevraagd, wat wil zeggen dat ze bereid zijn naar de rechtbank te stappen.

“Beerschot en OH Leuven bevestigen dat ze de voorzitter van de Pro League gevraagd hebben te bemiddelen in het probleem dat de promovendus van de promotiefinale amper tijd krijgt zich voor te bereiden op het volgende seizoen”, klinkt het in een statement dat aan onze redactie werd bezorgd. “Beerschot en OHL betreuren dat een constructieve, vertrouwelijke brief naar de leden van de RVB van de Pro League gelekt wordt. Beerschot en OHL focussen zich op het spelen van de finale die de kampioen van 1B en promovendus naar 1A zal bepalen en onthouden zich van verder commentaar.”

Bij de Pro League wilde men voorlopig enkel kwijt dat men “akte genomen heeft van het verzoek van Beerschot en OH Leuven”.