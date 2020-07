Tien Vlaamse toeristen in quarantaine in Italië nadat een van hen positief testte op corona

Tien Vlaamse toeristen zitten momenteel in quarantaine in het Italiaanse Umbrië nadat een van hen positief heeft getest op corona. De tien worden door de lokale autoriteiten gedwongen om veertien dagen afgezonderd in hun vakantieverblijf te blijven, zo melden lokale media.

Al op de eerste dag van hun verblijf in een vakantiehuis in Marsciano, op zondag 19 juli, begon een van de tien Vlamingen lichte symptomen van het coronavirus te vertonen. Een test bracht snel duidelijkheid: het was wel degelijk Covid-19. Ondertussen werd ook de rest van de groep getest, maar zij wachten nog op de resultaten.

Onze redactie heeft intussen iemand uit de groep aan de lijn gehad. De tien wensen anoniem te blijven, maar zeggen wel dat iedereen - ook de besmette persoon - het goed stelt. De lokale autoriteiten dwongen hen wel om veertien dagen lang in afzondering te blijven in hun vakantiehuis. Pas als iedereen negatief getest heeft, mag de groep weer naar huis. Enige troost: de plek waar ze verblijven, midden in de heuvels van Umbrië, is prachtig...

Waar en wanneer de persoon het virus heeft opgelopen, is niet bekend, maar vermoedelijk gebeurde het niet in Umbrië zelf. In de regio, die 880.000 inwoners telt, zijn tot nu toe slechts 24 positieve gevallen gemeld en de Vlamingen kwamen pas zondag aan, toen de symptomen al begonnen.