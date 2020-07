Gaat Virton – Beerschot door of niet? KBVB geeft Virton ultimatum

Gaat Virton – Beerschot door of niet? Twee dagen voor de geplande inhaalmatch is dat nog steeds niet duidelijk. De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft de Luxemburgers tot vanavond de tijd gegeven om te communiceren. Doen ze dat niet, dan gaat de wedstrijd gewoon door.

De Pro League en de KBVB blijven in het duister tasten over de organisatie van de inhaalwedstrijd van aanstaande zondag tussen Virton en Beerschot. Het financieel geplaagde Virton heeft via een rechtbank in eerste aanleg om de annulering van die partij gevraagd omdat er voorlopig voor beide teams niets op het spel staat. De inzet van de partij zou nog kunnen veranderen als Virton via het BAS alsnog een proflicentie haalt, maar dat lijkt weinig waarschijnlijk.

De KBVB is de niet-communicatieve houding van Virton echter beu en gaf de club een ultimatum. Ten laatste vanavond moet Virton communiceren of het de wedstrijd kan organiseren of het forfait zal geven. Als Virton niets laat weten, gaat de wedstrijd gewoon door en wordt de spelersbus van Beerschot zondagmiddag in het verre Luxemburg verwacht. Aftrap om 16u…