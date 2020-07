Huizen van Jeffrey Epstein staan voor 110 miljoen dollar te koop

Het herenhuis van Epstein in New York. Foto: Photo News

Het beruchte New Yorkse herenhuis van wijlen Jeffrey Epstein staat te koop. Het vastgoed in een van de chicste straten van de Upper East Side in de metropool aan de oostkust van de Verenigde Staten kost volgens een advertentie van Modlin Group 88 miljoen dollar, of ongeveer 75,8 miljoen euro.

Met 2.600 vierkante meter en zeven verdiepingen is het een van de grootste gezinswoningen in New York City. Epstein, die verdacht werd van seksuele delinquentie, krijgt geen vermelding in de advertentie.

Volgens mediaberichten staat ook het huis van Epstein in Florida te koop, voor een slordige 22 miljoen dollar.

De schatrijke Amerikaanse zakenman zou tientallen minderjarigen seksueel misbruikt en tot prostitutie gedwongen hebben. Vorige zomer werd hij in New York aangeklaagd en benam hij zich kort daarna het leven in een New Yorkse gevangeniscel.

Onlangs werd zijn toenmalige partner Ghislaine Maxwell in de Amerikaanse staat New Hampshire opgepakt. Zij zou bij de seksuele misdrijven van Epstein een sleutelrol gespeeld hebben. Zijn huizen in New York en Florida zouden de plaatsen geweest zijn waar de misdrijven zich afspeelden.