Belgian Cat Julie Vanloo traint mee met de vrouwenploeg van Club Brugge (en slaat geen mal figuur)

Ze liet haar kunstjes met een voetbal al meermaals bewonderen op Instagram, en het is geen geheim dat ze een diehard Club Brugge-fan is. Belgian Cat Julie Vanloo mocht die twee zaken eerder deze week combineren, want de basketbalster mocht zowaar meetrainen met Club YLA, het vrouwenteam van blauw-zwart. En dat deed ze opvallend goed, Vanloo draaide naar verluidt goed mee op training.