Oud-CVP-politicus Jan Verroken (103) is overleden. Dat melden zijn partijgenoten Joachim Coens en Wouter Beke op Twitter.

Verroken is een van de architecten van de taalgrens en deed in 1968 met een tussenkomst in het parlement de regering van partijgenoot Paul Vanden Boeynants vallen, over de opsplitsing van de katholieke universiteit in Leuven. Verroken nam al jaren geleden afscheid van de politiek, maar bleef het wel volgen en was bijvoorbeeld tot enkele jaren geleden nog actief op Twitter.

Oprecht medeleven en dank voor het christendemocratische engagement en de inzet voor de samenleving van Jan @verroken . https://t.co/vSIjDzLw8Q — Joachim Coens (@joachimcoens) July 24, 2020