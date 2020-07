Reisadviezen Buitenlandse Zaken opnieuw aangepast: deze bestemmingen kleuren nu oranje en rood

De lijst van oranje en rode bestemmingen op de website van Buitenlandse Zaken is weer wat uitgebreid met onder meer Wenen, Praag en Wales die oranje kleuren, wat betekent dat ernaartoe reizen mogelijk blijft mits voorwaarden. Dat geldt ook voor enkele regio’s in Slovenië en een aangroeiende reeks regio’s in Spanje. Enkele gebieden in Spanje kleuren nu zelfs rood wat betekent dat je er moet wegblijven. Dat geldt voor de regio rond Lleida in Catalonië en de provincie Huesca in Aragon.

Wenen (Oostenrijk), Praag (Tsjechië) en Malopolski (Polen) worden aan de lijst van oranje bestemmingen toegevoegd door Buitenlandse Zaken. Oranje betekent dat reizen mogelijk is mits voorwaarden. Dat geldt ook voor drie regio’s in Slovenië (Pomurske, Savinske, Zavavske). In Spanje krijgen de bestemmingen Aragon, Catalonië, Baskenland, Navarra, La Rioja, Extremadura ook de kleur oranje. In het Verenigd Koninkrijk wordt Wales oranje ingekleurd.

In Spanje worden de provincie Lleida in Catalonië en de provincia Huesca in Aragon rood. Code rood betekent dat reizen niet mogelijk is of niet toegelaten wordt.