Klanten die geen contactgegevens achterlaten mogen café of restaurant niet binnen

Per tafel in cafés en restaurants zal minstens één klant zijn contactgegevens moeten achterlaten, zoniet mogen de klanten de zaak niet binnen. Dat blijkt uit het ministerieel besluit dat vrijdag gepubliceerd werd in het Staatsblad over de beslissingen die een dag eerder genomen werden op de Nationale Veiligheidsraad.

Volgens het besluit moeten de contactgegevens van minstens één klant per tafel dus geregistreerd worden bij aankomst. Die gegevens kunnen zich beperken tot een e-mailadres of telefoonnummer. Vervolgens moeten de gegevens veertien dagen lang bewaard worden, “teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren”.

De contactgegevens mogen enkel gebruikt worden omwille van de strijd tegen de coronapandemie, klinkt het ook, en moeten vernietigd worden na veertien dagen. Klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven.

“Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd”, aldus het ministerieel besluit.