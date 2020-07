De ‘homogenezing’ die de Israëlische regering het nekschot geeft

“Het zijn mensen die God niet kan tolereren, die waardeloos zijn. Wij helpen mannen met zo’n verkeerde neigingen om het moeras te verlaten.” Dergelijke stuitende woorden over homoseksuele mannen domineren dezer dagen het publieke debat in Israël. Nadat een minister zich uitsprak als voorstander van een behandeling die homomannen moet “genezen” van hun “afwijking”, stak een storm op die resulteerde in een verbod van de omstreden ‘conversie-therapie’. En die mogelijk ook het voortijdige einde betekent van de zo moeizaam tot stand gekomen Israëlische regering.