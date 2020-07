Kalender is bekend: Premier League begint op 12 september aan seizoen 2020-21

Het seizoen 2020-21 van de Premier League gaat vanaf 12 september op zoek naar de opvolger van Liverpool. Ten laatste op 23 mei weten we welke club de titel te pakken heeft. Dat raakte vrijdag bekend.

Komende zondag staat de 38e en laatste speeldag van het huidige Premier League-seizoen op het programma, na een eerdere onderbreking van drie maanden omwille van de coronacrisis.

Momenteel wordt bediscussieerd of teams die nog in de Europa League of Champions League aan de slag zijn eventueel later aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen. De achtste finales van de Europa League, met Manchester United en Wolverhampton Wanderers, worden vanaf 5 augustus afgewerkt. De finale is voorzien op 21 augustus. De Champions League wordt op 7 augustus hervat met de nog te spelen achtste finales, met Manchester City en Chelsea nog in de running. De finale gaat door op 23 augustus.