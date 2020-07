De uitvinding van de zonnebril: dankzij de Inuit, Chinese rechters en een Britse wetenschapper

Elton John zou meer dan duizend exemplaren in zijn bezit hebben. In alle kleuren en formaten. En dat heeft hij te danken aan zijn landgenoot James Ayscough. Want de Britse wetenschapper is wellicht de belangrijkste man in de geschiedenis van ... de zonnebril. Al bedacht hij ons favoriete modeaccessoire niet helemaal zelf. Ook Eskimo’s en de rechtspraak in China waren betrokken bij de getinte glazen op uw snoet.