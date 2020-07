Krokodil doodt man op Borneo, derde dodelijke aanval in maand tijd

Op Borneo is een man het slachtoffer geworden van een aanval door een krokodil. Het was al de derde dodelijke aanval van die aard op het Zuidoost-Aziatische eiland in zowat een maand tijd. De 47-jarige man was in de Maleisische staat Sarawak een boot aan het herstellen toen het reptiel hem in een rivier sleurde, zo meldde het Maleisische persbureau Bernama vrijdag.

Een woordvoerder van de plaatselijke reddingsdiensten zei dat wanneer hulpverleners tot bij het slachtoffer probeerden te komen, de krokodil de man weer in het water trok. Het lichaam kon nog niet geborgen worden. De aanval gebeurde ongeveer 200 kilometer van de regionale hoofdstad Kuching.

In de visrijke rivieren van Borneo leven talrijke zoutwaterkrokodillen, de grootste krokodillen op de planeet. Begin juli werd een 62-jarige man ook in Sarawak door zo’n krokodil doodgebeten. Amper een week eerder was een 50-jarige vrouw om het leven gekomen op de oever van een rivier in de staat Sabah.